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Fotokvant FRR-102 White KIT фрост-рама разборная с рассеивателем в комплекте
Fotokvant FRR-102 White KIT фрост-рама разборная с рассеивателем в комплекте

Fotokvant FRR-102 White KIT фрост-рама разборная с рассеивателем в комплекте

Fotokvant
Артикул: DAN-7232

Фрост-рама Fotokvant FRR-102 White KIT разборная с рассеивателем.

Фрост-рама размером 102х102 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Приспособление в разборном варианте изготовления удобно при съемках на выезде, транспортировке и хранении. В комплекте поставки рассеиватель.

Описание

На раму натягивается фрост разной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.

Для установки фрост-рамы на стойку необходимо дополнительно приобрести муфту-крепление, например, Fotokvant RMU-2.

Рама изготовлена из алюминия, размер - 102х102 см.

Комплектация

  • Фрост-рама Fotokvant FRR-102.
  • Рассеиватель.

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