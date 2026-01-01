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Fotokvant FRNB-122 Black фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая черная
Fotokvant FRNB-122 Black фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая черная
Fotokvant FRNB-122 Black фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая черная

Fotokvant FRNB-122 Black фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая черная

Fotokvant
Артикул: DAN-4440

Фрост-рама неразборная Fotokvant FRNB-122 Black, размер - 122х122 см.

Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Имеет матовую поверхность, окрашенную устойчивой черной краской.

Внимание! В комплект поставки входит только рама.

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Изготовлена из алюминия.

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