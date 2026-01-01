Fotokvant FRN-102 KIT фрост-рама неразборная с рассеивателем в комплекте

Описание

На раму натягивается фрост разной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рама изготовлена из алюминия, размер - 102х102 см.

В комплекте с рамой поставляется тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Он позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции в 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.