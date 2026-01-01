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E-IMAGE F03-36 Flag panel aluminum alloy рама для флага 60x90 см
E-IMAGE F03-36 Flag panel aluminum alloy рама для флага 60x90 см

E-IMAGE F03-36 Flag panel aluminum alloy рама для флага 60x90 см

E-IMAGE
Артикул: OLE-2523

Рама для флага размером 60 х 90 см из неразборного алюминиевого профиля с круглым сечением и опорой, которую можно использовать для подвешивания на стойку, когда флаг не используется.

Описание

E-IMAGE F03-36 Flag panel aluminum alloy рама для флага 60x90 см

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