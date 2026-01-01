E-IMAGE F03-36 Flag panel aluminum alloy рама для флага 60x90 см

Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рама для флага размером 60 х 90 см из неразборного алюминиевого профиля с круглым сечением и опорой, которую можно использовать для подвешивания на стойку, когда флаг не используется.
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Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Пульт-радиосинхронизатор для Sony поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.
Kupo CS-30MB 30” C Stand Black – стойка из хромированной черной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 253 см. Диаметр основания – 95 см.
Godox MS300V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Модель использует светодиодную лампу пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.