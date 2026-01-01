Visico RD-024 Multi-lite Disk лайт-диск 5 в 1 диаметр 110 см

Артикул: NVF-7620

Visico RD-024 Multi-lite Disk 5 в 1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 110 см.