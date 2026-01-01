Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 Reflectors 107 см (G/S/W/B/T) светоотражатель 5 в 1 диаметром 107 см

- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- черный – для блокировки нежелательно света
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.