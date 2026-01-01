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Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 Reflectors 107 см (G/S/W/B/T) светоотражатель 5 в 1 диаметром 107 см

Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 Reflectors 107 см (G/S/W/B/T) светоотражатель 5 в 1 диаметром 107 см

Smartum
Артикул: NVF-7310

Smartum MX-8201 Multi 5-IN-1 Reflectors 107 см (G/S/W/B/T) – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 107.

Описание

Характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

Комплектация

   

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