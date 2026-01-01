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Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками
Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками
Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками
Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками
Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками
Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками
Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками
Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками

Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками

Selens
Артикул: MTG-3099

Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками. Овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер в чехле диаметром 64 см.

Описание

 Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде - 64 см. Встроенные ручки позволяют удобно держать отражатель. 

Характеристики:
  • серебряный - для повышения контраста
  • золотой - для придания теплого оттенка
  • черный - для блокировки нежелательно света
  • белый - дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) - для мягкого, бестеневого освещения

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