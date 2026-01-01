Артикул: MTG-3099

Selens 696327 Collapsible Reflector With Handle Grips отражатель 5 в 1 150x200 см с ручками. Овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер в чехле диаметром 64 см.