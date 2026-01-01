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Falcon Eyes RFR-4066T односторонний прямоугольный отражатель прозрачный

Falcon Eyes RFR-4066T односторонний прямоугольный отражатель прозрачный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-350

Falcon Eyes RFR-4066T – односторонний светоотражатель с золотистой поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Описание

В развернутом виде размер 102x168 см. В сложенном виде диаметр 51 см.

 

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

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