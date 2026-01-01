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Falcon Eyes CFR-32M двухсторонний светоотражатель 82 см

Falcon Eyes CFR-32M двухсторонний светоотражатель 82 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-317

Falcon Eyes CFR-32M – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Одна сторона поверхности в золотую и серебряную полоску, вторая – белая. Диаметр диска 82 см.

Описание

Falcon Eyes CFR-32M двухсторонний светоотражатель 82 см

Комплектация

 

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