Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 110×150 см

Артикул: DAN-7680

Raylab RF-01 –складной двухцветный отражатель на пружине размером 110x150 см.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Вес - 0,9 кг.