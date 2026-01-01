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Raylab RF-01 отражатель 2в1 золотистый/серебристый 110 см
Raylab RF-01 отражатель 2в1 золотистый/серебристый 110 см
Raylab RF-01 отражатель 2в1 золотистый/серебристый 110 см
Raylab RF-01 отражатель 2в1 золотистый/серебристый 110 см

Raylab RF-01 отражатель 2в1 золотистый/серебристый 110 см

Raylab
Артикул: DAN-7678

Raylab RF-01 –складной двухцветный отражатель на пружине размером 110 см.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 110. Вес - 0,5 кг.

Описание

Raylab RF-01 отражатель 2в1 золотистый/серебристый 110 см

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