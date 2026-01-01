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Phottix (86527) складной отражатель света c 7 поверхностями 107 cм (42")

Phottix (86527) складной отражатель света c 7 поверхностями 107 cм (42")

Phottix
Артикул: DAN-0261

Phottix (86527) – портативный круглый лайт-диск диаметром 107 см, который имеет 7 поверхностей: белую, серебристую, золотую, черную, полупрозрачную, зеленую и синюю. Идеально подходит для выездной съемки как профессионалам, так и новичкам.

Описание

Phottix (86527) складной отражатель света c 7 поверхностями 107 cм (42")

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

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