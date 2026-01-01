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Phottix (86498) светоотражатель 5 в 1 с рукоятками диаметр 120 cм

Phottix (86498) светоотражатель 5 в 1 с рукоятками диаметр 120 cм

Phottix
Артикул: DAN-0133

Phottix (86498) – имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания.

Диаметр отражателей – 107 см, отличаются портативностью и легкостью. В комплекте чехол для компактной переноски. Вес - 1,3 кг.

Описание

Phottix (86498) светоотражатель 5 в 1 с рукоятками диаметр 120 cм

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