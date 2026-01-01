Phottix (86498) светоотражатель 5 в 1 с рукоятками диаметр 120 cм

Арт. OLE-1036

OffRoad ORT 6,44L – герметичный кейс среднего размера. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 6,44 л.