Phottix (86498) светоотражатель 5 в 1 с рукоятками диаметр 120 cм

Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (86498) – имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания.
Диаметр отражателей – 107 см, отличаются портативностью и легкостью. В комплекте чехол для компактной переноски. Вес - 1,3 кг.
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Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
OffRoad ORT 6,44L – герметичный кейс среднего размера. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 6,44 л.