Lumifor LRF-80-GRIP SL отражатель на просвет 80 см

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRF-80-GRIP SL – дисковый светоотражатель на просвет. Используется для получения рассеянного света при работе в студии и на выездных съемках. Гибкая рама позволяет легко и быстро сложить отражатель и упаковать в компактный чехол для переноски. Диаметр, см – 80.
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