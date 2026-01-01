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Lumifor LRF-80-GRIP SL отражатель на просвет 80 см

Lumifor LRF-80-GRIP SL отражатель на просвет 80 см

Lumifor
Артикул: OLE-1368

Lumifor LRF-80-GRIP SL – дисковый светоотражатель на просвет. Используется для получения рассеянного света при работе в студии и на выездных съемках. Гибкая рама позволяет легко и быстро сложить отражатель и упаковать в компактный чехол для переноски. Диаметр, см – 80. 

Описание

Lumifor LRF-80-GRIP SL отражатель на просвет 80 см

Комплектация

   

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