Raylab RRF-80-GRIP silver/white светоотражатель белый/серебряный с ручкой 80 см

Артикул: FTR-330

Raylab RRF-80-GRIP silver/white – круглый двухсторонний светоотражатель белый/серебряный. Диаметр лайт-диска – 80 см. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, благодаря этому, а также своим габаритам, будет полезна как при выездной съемке, так и в студии.