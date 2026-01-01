Raylab RRF-80-GRIP silver/white светоотражатель белый/серебряный с ручкой 80 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RRF-80-GRIP silver/white – круглый двухсторонний светоотражатель белый/серебряный. Диаметр лайт-диска – 80 см. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, благодаря этому, а также своим габаритам, будет полезна как при выездной съемке, так и в студии.
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