Raylab RRF-80 5-in-1 комплект из 5-ти отражателей, светоотражатель диаметром 80 см

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RRF-80 5-in-1 – набор содержит отражатель с пятью цветными поверхностями (серебро, золото, белая, черная и полупрозрачная). Диаметр – 80 см. Благодаря своим габаритам подобный отражатель полезен не только в студии, им удобно пользоваться и при выездной фотосъемке.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter