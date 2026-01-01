Raylab RRF-80 5-in-1 комплект из 5-ти отражателей, светоотражатель диаметром 80 см

Артикул: FTR-320

Raylab RRF-80 5-in-1 – набор содержит отражатель с пятью цветными поверхностями (серебро, золото, белая, черная и полупрозрачная). Диаметр – 80 см. Благодаря своим габаритам подобный отражатель полезен не только в студии, им удобно пользоваться и при выездной фотосъемке.