Описание

Grifon R-1017stripe (102x168) отражатель золото-серебро в полоску "солнечный свет"/серебро

Grifon R-1017stripe — двусторонний светоотражатель (лайт-диск) размером 102×168 см. Одна сторона выполнена из чередующихся золотых и серебряных полос и формирует мягкий свет, близкий к солнечному; обратная сторона — серебристая, для нейтрального отражения. Такой отражатель подходит фотографам, видеографам, блогерам и студиям для управления светом без дополнительного импульсного источника: им можно подсветить портрет, заполнить тени, смягчить контраст или создать теплый акцент.

Особенности

Двусторонняя конструкция: комбинированная сторона «солнечный свет» и серебристая сторона позволяют менять характер света в зависимости от задачи.

комбинированная сторона «солнечный свет» и серебристая сторона позволяют менять характер света в зависимости от задачи. Золото-серебро в полоску: сочетание теплых и нейтральных полос дает мягкий свет с легкой теплотой, сохраняет естественные оттенки кожи и не создает резкого цветного сдвига.

сочетание теплых и нейтральных полос дает мягкий свет с легкой теплотой, сохраняет естественные оттенки кожи и не создает резкого цветного сдвига. Серебристая сторона: максимальная отражающая способность помогает поднять уровень освещенности, сделать блики и контур более выраженными, подходит для съемки в тени и в помещении.

максимальная отражающая способность помогает поднять уровень освещенности, сделать блики и контур более выраженными, подходит для съемки в тени и в помещении. Большой размер 102×168 см: позволяет заполнять светом ростовые портреты, группы, предметные композиции и интерьеры.

позволяет заполнять светом ростовые портреты, группы, предметные композиции и интерьеры. Складная конструкция: лайт-диск быстро раскладывается и компактно складывается для транспортировки. Полезное ВКВидео: как свернуть отражатель.

лайт-диск быстро раскладывается и компактно складывается для транспортировки. Полезное ВКВидео: как свернуть отражатель. Универсальность: подходит для студийной и выездной съемки, работает как самостоятельный отражатель или в паре с импульсным и постоянным светом.

подходит для студийной и выездной съемки, работает как самостоятельный отражатель или в паре с импульсным и постоянным светом. Экономия ресурсов: отражатель не требует питания и помогает быстрее выстроить световой рисунок на площадке.

Характеристики

Бренд: Grifon

Модель: R-1017stripe

Тип: светоотражатель (лайт-диск)

Размер: 102×168 см

Форма: прямоугольная

Покрытие: золото-серебро в полоску «солнечный свет» / серебро

Количество рабочих сторон: 2

Конструкция: складная

Материал: ткань с отражающим покрытием, гибкий металлический каркас

Назначение: студийная и выездная фото- и видеосъемка

Совместимость: стандартные студийные стойки и крепления для лайт-дисков

Сценарии применения

Сторона «солнечный свет» (золото-серебро в полоску): подходит для портретной, семейной, детской и love-story съемки, когда нужен теплый мягкий свет. Полосы смягчают переходы теней, добавляют золотистый отблеск и помогают подчеркнуть загар или теплую тональность кадра.

подходит для портретной, семейной, детской и love-story съемки, когда нужен теплый мягкий свет. Полосы смягчают переходы теней, добавляют золотистый отблеск и помогают подчеркнуть загар или теплую тональность кадра. Серебристая сторона: используется там, где важны максимальная яркость и нейтральный цвет. Это предметная и fashion-съемка, работа в тени, контровая подсветка, создание четких бликов и повышение контраста. Также сторона подходит для видео и стримов, если нужно осветить лицо без желтого оттенка.

используется там, где важны максимальная яркость и нейтральный цвет. Это предметная и fashion-съемка, работа в тени, контровая подсветка, создание четких бликов и повышение контраста. Также сторона подходит для видео и стримов, если нужно осветить лицо без желтого оттенка. Комбинированное использование: лайт-диск можно сочетать с другими отражателями, рассеивателями, флагами и источниками света, чтобы точнее управлять световым рисунком и избегать пересветов.

Совместимость и эксплуатация

Отражатель совместим со стандартными студийными стойками при использовании специальных креплений. Его можно держать в руках, закрепить на стойке или поручить ассистенту. При съемке важно следить, чтобы отраженный свет не создавал пересветов и не попадал в объектив под неудобным углом. Для хранения и транспортировки лайт-диск складывается в компактную форму; рекомендации показаны в ВКВидео по ссылке как свернуть отражатель.

Крепление отражателей

Специализированные держатели отражателей позволяют работать без ассистента, освобождая руки фотографа и обеспечивая стабильное положение отражателя на протяжении всей съемки. Основной тип крепления — это телескопическая перекладина с двумя зажимами, которая устанавливается на стандартную студийную стойку. Такое крепление называют держатели отражателей.