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Grifon R-1017stripe (102x168) отражатель золото-серебро в полоску "солнечный свет"/серебро

Grifon
Артикул: MTG-6288

Grifon R-1017stripe — двусторонний светоотражатель (лайт-диск) размером 102×168 см. Подходит фотографам, видеографам, блогерам и студиям для управления светом без дополнительного импульсного источника: им можно подсветить портрет, заполнить тени, смягчить контраст или создать теплый акцент.

Описание

Grifon R-1017stripe (102x168) отражатель золото-серебро в полоску "солнечный свет"/серебро

Grifon R-1017stripe — двусторонний светоотражатель (лайт-диск) размером 102×168 см. Одна сторона выполнена из чередующихся золотых и серебряных полос и формирует мягкий свет, близкий к солнечному; обратная сторона — серебристая, для нейтрального отражения. Такой отражатель подходит фотографам, видеографам, блогерам и студиям для управления светом без дополнительного импульсного источника: им можно подсветить портрет, заполнить тени, смягчить контраст или создать теплый акцент.

Особенности

  • Двусторонняя конструкция: комбинированная сторона «солнечный свет» и серебристая сторона позволяют менять характер света в зависимости от задачи.
  • Золото-серебро в полоску: сочетание теплых и нейтральных полос дает мягкий свет с легкой теплотой, сохраняет естественные оттенки кожи и не создает резкого цветного сдвига.
  • Серебристая сторона: максимальная отражающая способность помогает поднять уровень освещенности, сделать блики и контур более выраженными, подходит для съемки в тени и в помещении.
  • Большой размер 102×168 см: позволяет заполнять светом ростовые портреты, группы, предметные композиции и интерьеры.
  • Складная конструкция: лайт-диск быстро раскладывается и компактно складывается для транспортировки. Полезное ВКВидео: как свернуть отражатель.
  • Универсальность: подходит для студийной и выездной съемки, работает как самостоятельный отражатель или в паре с импульсным и постоянным светом.
  • Экономия ресурсов: отражатель не требует питания и помогает быстрее выстроить световой рисунок на площадке.

Характеристики

  • Бренд: Grifon
  • Модель: R-1017stripe
  • Тип: светоотражатель (лайт-диск)
  • Размер: 102×168 см
  • Форма: прямоугольная
  • Покрытие: золото-серебро в полоску «солнечный свет» / серебро
  • Количество рабочих сторон: 2
  • Конструкция: складная
  • Материал: ткань с отражающим покрытием, гибкий металлический каркас
  • Назначение: студийная и выездная фото- и видеосъемка
  • Совместимость: стандартные студийные стойки и крепления для лайт-дисков

Сценарии применения

  • Сторона «солнечный свет» (золото-серебро в полоску): подходит для портретной, семейной, детской и love-story съемки, когда нужен теплый мягкий свет. Полосы смягчают переходы теней, добавляют золотистый отблеск и помогают подчеркнуть загар или теплую тональность кадра.
  • Серебристая сторона: используется там, где важны максимальная яркость и нейтральный цвет. Это предметная и fashion-съемка, работа в тени, контровая подсветка, создание четких бликов и повышение контраста. Также сторона подходит для видео и стримов, если нужно осветить лицо без желтого оттенка.
  • Комбинированное использование: лайт-диск можно сочетать с другими отражателями, рассеивателями, флагами и источниками света, чтобы точнее управлять световым рисунком и избегать пересветов.

Совместимость и эксплуатация

Отражатель совместим со стандартными студийными стойками при использовании специальных креплений. Его можно держать в руках, закрепить на стойке или поручить ассистенту. При съемке важно следить, чтобы отраженный свет не создавал пересветов и не попадал в объектив под неудобным углом. Для хранения и транспортировки лайт-диск складывается в компактную форму; рекомендации показаны в ВКВидео по ссылке как свернуть отражатель.

Крепление отражателей

Специализированные держатели отражателей позволяют работать без ассистента, освобождая руки фотографа и обеспечивая стабильное положение отражателя на протяжении всей съемки. Основной тип крепления — это телескопическая перекладина с двумя зажимами, которая устанавливается на стандартную студийную стойку. Такое крепление называют держатели отражателей.

Комплектация

  • Отражатель — 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски — 1 шт.

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