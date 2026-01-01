Fujimi FJ701 (60 см) отражатель 2 в 1 золото-белый (Gold/White)

Артикул: NVF-2177

Fujimi FJ701 Gold/White – дисковый отражатель 2 в 1 с золотой и белой поверхностью. Предназначен для съемки в студии и при естественном освещении. Диаметр диска 60 см. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Комплектуется сумкой с круговой застежкой на молнии и ручкой для переноски.