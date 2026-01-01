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Fujimi FJ 701 Silver/Gold отражатель серебро/золото 80 см

Fujimi FJ 701 Silver/Gold отражатель серебро/золото 80 см

Fujimi
Артикул: NVF-5766

Fujimi FJ 701 Silver/Gold 80 см – дисковый отражатель 2 в 1 незаменим как при съемке с естественным освещением на природе, так и при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Диаметр 80 см.

Описание

Технические характеристики:

  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка

 

Комплектация

   

 

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