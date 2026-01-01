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Fujimi FJ701 (80 см) отражатель 2 в 1 золото-белый (Gold/White)

Fujimi FJ701 (80 см) отражатель 2 в 1 золото-белый (Gold/White)

Fujimi
Артикул: NVF-2179

Fujimi FJ701 Gold/White – дисковый отражатель 2 в 1 с золотой и белой поверхностью. Предназначен для съемки в студии и при естественном освещении. Диаметр диска 80 см. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Комплектуется сумкой с круговой застежкой на молнии и ручкой для переноски.

Описание

Fujimi FJ701 (80 см) отражатель 2 в 1 золото-белый (Gold/White)

Комплектация

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

 

   

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