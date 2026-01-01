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FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 110 см

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 110 см

FST
Артикул: NVF-5803

FST RD-021 WS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 110 см.

Описание

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 110 см

Комплектация

    

 

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета светоотражателя?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

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