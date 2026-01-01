Falcon Eyes CFR-12M круглый отражатель золото с серебристыми полосками 31 см

Описание

Односторонний круглый отражатель, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки отдельных участков кадра. Золотисто-серебристые полоски модифицируют световой поток от источника в эффективный умеренно теплый и мягкий световой поток, перенаправляемый на объект съемки. Металлический упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом.

Характеристики: