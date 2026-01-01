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Falcon Eyes CFR-12M круглый отражатель золото с серебристыми полосками 31 см
Falcon Eyes CFR-12M круглый отражатель золото с серебристыми полосками 31 см
Falcon Eyes CFR-12M круглый отражатель золото с серебристыми полосками 31 см
Falcon Eyes CFR-12M круглый отражатель золото с серебристыми полосками 31 см

Falcon Eyes CFR-12M круглый отражатель золото с серебристыми полосками 31 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6496

Falcon Eyes CFR-12M – круглый односторонний отражатель, цвет – золотистые и серебристые полоски, диаметр, см – 31, диаметр в сложенном виде, см – 12.

Описание

Односторонний круглый отражатель, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки отдельных участков кадра. Золотисто-серебристые полоски модифицируют световой поток от источника в эффективный умеренно теплый и мягкий световой поток, перенаправляемый на объект съемки. Металлический упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом.

Характеристики:

  • цвет – односторонний, золотистые и серебристые полоски
  • рабочий диаметр, см – 31
  • диаметр в сложенном виде, см – 12
  • чехол – в комплекте

Комплектация

 

   

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