Dedolight DF5IN1-81 Dedoflex отражатель 5 в 1 диаметр 81 см

Артикул: NVF-8236

Dedolight DF5IN1-81 Dedoflex – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, мягкое золото, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер, см – 81.