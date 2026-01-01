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Dedolight DF5IN1-81 Dedoflex отражатель 5 в 1 диаметр 81 см

Dedolight DF5IN1-81 Dedoflex отражатель 5 в 1 диаметр 81 см

Dedolight
Артикул: NVF-8236

Dedolight DF5IN1-81 Dedoflex – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, мягкое золото, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер, см – 81.

Описание

Технические характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • мягкое золото – для получения эффекта легкого загара
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

Комплектация

   

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Наличие
более 10 шт
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