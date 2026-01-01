Dedolight DF5IN1-56 Dedoflex отражатель 5 в 1 диаметр 56 см

- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- мягкое золото – для получения эффекта легкого загара
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения
Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки. Диаметр платформы 30 см, максимальная нагрузка 15 кг, регулируемая скорость, реверсивное вращение, питание от сети, пульт дистанционного управления (IR) с расширенными функциями (направление и скорость вращения, выбор угла поворота), спуск затвора камеры по синхрокабелю, запуск камеры смартфона по Bluetooth.