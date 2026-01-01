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Bowens BW-3225 отражатель золото-серебро 81 см

Bowens BW-3225 отражатель золото-серебро 81 см

Bowens
Артикул: MTG-2883

Bowens BW-3225 отражатель золото/серебро 81 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 81 см.

Описание

Bowens BW-3225 отражатель золото-серебро 81 см

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