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Aurora LDO 811 G/W Lite Disc oval отражатель 80х110 см золото-белый

Aurora LDO 811 G/W Lite Disc oval отражатель 80х110 см золото-белый

Aurora
Артикул: NVF-7315

Aurora LDO 811 G/W Lite Disc oval – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая белая. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 80x110.

Описание

Aurora LDO 811 G/W Lite Disc oval отражатель 80х110 см золото-белый

Комплектация

   

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