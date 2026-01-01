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Aurora LD 100 G/W Lite Disc отражатель 100 см золото-белый

Aurora LD 100 G/W Lite Disc отражатель 100 см золото-белый

Aurora
Артикул: NVF-7331

Aurora LD 100 G/W Lite Disc – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 белый-золотой. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 100.

Описание

Aurora LD 100 G/W Lite Disc отражатель 100 см золото-белый

Комплектация

   

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