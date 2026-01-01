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Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона

Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона

Selens
Артикул: MTG-3100

Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона. Позволяет закрепить фон на металлических пружинах в вертикальной плоскости. В комплекте 1 шт. 

Описание

Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Selens 840324 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.

7 150 ₽
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