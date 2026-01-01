FST RH-02 держатель лайт-дисков до 200 см

Описание

Держатель лайтдисков не имеет своих ног, а устанавливается на стандартную студийную стойку. Штанга с зажимами выдвигается и позволяет держать отражатели большого диаметра. В основной штанге есть две выдвижные секции, позволяющие крепить лайт-диски, длинной до 2м! Это обеспечивает комфортное использование отражателей при съемке ростовых портретов. Использован стандартный зажим с большим ходом. Зажимы для выдвижных штанг обычные - с хомутом и винтом. На адаптере стойки держатель отражателя фиксируется отдельным винтом.