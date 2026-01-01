Falcon Eyes MBH-703R Pro кронштейн. Втулка 5/8" (Baby Receiver), длина 3", основание 150х90 мм, нагрузка до 15 кг, материал: сталь, вес 510 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen Flag 843254 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, серебряный и черный цвет. Белый цвет 30х66 см.
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Falcon Eyes MBH-703R Pro кронштейн. Втулка 5/8" (Baby Receiver), длина 3", основание 150х90 мм, нагрузка до 15 кг, материал: сталь, вес 510 г.
Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм. Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Растяжка для фона Falcon Eyes BG-35C с велкро петлей и клипсой применяется для натяжения или подвеса фотофона. Для этого растяжка закрепляется при помощи велкро петли вокруг стойки или штанги, а полотно фона зажимается металлической клипсой. Максимальная длина для растяжки 16см, ее размер регулируется шнуром с пружинным фиксатором.
Wansen Flag 843257 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Стороны 30х42 см имеют золотой, белый и черный цвет. Серебро 42х90 см.
Godox MS200V вспышка студийная
Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 200 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные харкатеристики вспышки - ведущее число 53, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света мощностью 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens
Wansen Flag 841197 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Стороны 30х42 см имеют золотой, и серебрянный цвет. Белый и черный 42х60 см.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.