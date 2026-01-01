Wansen Flag 843254 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный

Арт. DAN-9275

до конца распродажи 5 дн, 11 ч

Растяжка для фона Falcon Eyes BG-35C с велкро петлей и клипсой применяется для натяжения или подвеса фотофона. Для этого растяжка закрепляется при помощи велкро петли вокруг стойки или штанги, а полотно фона зажимается металлической клипсой. Максимальная длина для растяжки 16см, ее размер регулируется шнуром с пружинным фиксатором.