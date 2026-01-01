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Raylab RUGB-150 зонт золотой на отражение с черной верхней поверхностью 150 см

Raylab RUGB-150 зонт золотой на отражение с черной верхней поверхностью 150 см

Raylab
Артикул: FTR-413

Raylab RUGB-150 – зонт-отражатель золотистый внутри и черный снаружи диаметром 150 см. Используется для получения теплого мягкого рассеянного освещения с минимальными тенями. Прекрасно подойдет для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Описание

Raylab RUGB-150 зонт золотой на отражение с черной верхней поверхностью 150 см

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