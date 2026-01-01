Raylab RUGB-150 зонт золотой на отражение с черной верхней поверхностью 150 см

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RUGB-150 – зонт-отражатель золотистый внутри и черный снаружи диаметром 150 см. Используется для получения теплого мягкого рассеянного освещения с минимальными тенями. Прекрасно подойдет для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
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Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
YongNuo YN300III LED – автономный светодиодный LED-осветитель с регулируемой цветовой температурой. Источник освещения имеет 300 светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литий-ионные аккумуляторы от видеокамер Panasonic CGR-D16S/D220 или Sony NP серии NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550 и их аналогов (покупаются отдельно). Цветовая температура, 3200-5500К.
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1 – стандартный начальный набор стробиста для работы на выезде и в студии.
Предназначен для быстрого и надежного монтажа оборудования. В комплект входит двухсекционная стойка без амортизатора, серебряный зонт диаметром 84 см и переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов Fotokvant NVF-8713.