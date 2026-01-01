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Smartum Pro просветной фотозонт 100 см

Smartum Pro просветной фотозонт 100 см

Smartum
Артикул: NVF-7463

Smartum Pro просветной фотозонт 100 см – фотозонт просветный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола, см – 100.

Описание

Smartum Pro просветной фотозонт 100 см

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