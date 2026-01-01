Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
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Малая Семеновская 3с6
Smartum Pro просветной фотозонт 100 см – фотозонт просветный. Позволяет получить мягкий
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Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Fotokvant RMU-1 – поворотная муфта для установки перекладины на студийные стойки. Позволяет регулировать угол наклона перекладины. Устанавливается на стандартный адаптер 16 мм. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 19,22,25 и 28 мм. Материал – АВС-пластик. Вес, г – 223.