Profoto Umbrella L Backpanel (100996) задний отражатель зонта 130 см

Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Umbrella L Backpanel (100996) – задний отражатель зонта, после его присоединения получаем зонт-софтбокс, предназнначеный для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Размер, см – 130. Цвет – черный.
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Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
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