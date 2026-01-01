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Profoto Umbrella L Backpanel (100996) задний отражатель зонта 130 см

Profoto Umbrella L Backpanel (100996) задний отражатель зонта 130 см

Profoto
Артикул: NVF-8054

Profoto Umbrella L Backpanel (100996) – задний отражатель зонта, после его присоединения получаем зонт-софтбокс, предназнначеный для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Размер, см – 130. Цвет – черный.

Описание

Profoto Umbrella L Backpanel (100996) задний отражатель зонта 130 см

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