MingXing (48017) 2-folded Translucent Umbrella 36" компактный просветной фотозонт 91 см

Артикул: NVF-5874

MINGXING 2-folded Translucent Umbrella 36" – просветной фотозонт диаметром 91 см. Отличается от аналогичных зонтов на просвет очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения, а также надежной продуманной конструкцией с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.