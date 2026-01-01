MingXing (48017) 2-folded Translucent Umbrella 36" компактный просветной фотозонт 91 см

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
MINGXING 2-folded Translucent Umbrella 36" – просветной фотозонт диаметром 91 см. Отличается от аналогичных зонтов на просвет очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения, а также надежной продуманной конструкцией с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.
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Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.