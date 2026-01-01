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Lastolite LU3207F фотозонт просветной диаметр 78 см

Lastolite LU3207F фотозонт просветной диаметр 78 см

Lastolite
Артикул: OLE-0485

Lastolite LU3207F – белый зонт на просвет. Спицы спрятаны за полупрозрачной тканью. Диаметр – 78 см, 8 спиц.

Описание

Lastolite LU3207F фотозонт просветной диаметр 78 см

Комплектация

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