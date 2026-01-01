Lastolite (4512) Umbrella Bounce PVC зонт-отражатель 100 см

Арт. NVF-1300

Grifon RMII-R – дополнительный приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата. На приемнике есть гнездо для зонта и крепление на стойку, что позволяет устанавливать его непосредственно на стойку или штатив без специальных держателей.

Внимание! При использовании с накамерными вспышками возможна работа только по центральному контакту (ручной режим).