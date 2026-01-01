Lastolite (4512) Umbrella Bounce PVC зонт-отражатель 100 см

Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite (4512) Umbrella Bounce PVC – зонт белый на отражение из ПВХ. Предназначен для получения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт может использоваться для работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 100.
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Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
Grifon RMII-R – дополнительный приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата. На приемнике есть гнездо для зонта и крепление на стойку, что позволяет устанавливать его непосредственно на стойку или штатив без специальных держателей.
Внимание! При использовании с накамерными вспышками возможна работа только по центральному контакту (ручной режим).
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.