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Lastolite (4512) Umbrella Bounce PVC зонт-отражатель 100 см

Lastolite (4512) Umbrella Bounce PVC зонт-отражатель 100 см

Lastolite
Артикул: NVF-7924

Lastolite (4512) Umbrella Bounce PVC – зонт белый на отражение из ПВХ. Предназначен для получения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт может использоваться для работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 100.

Описание

Lastolite (4512) Umbrella Bounce PVC зонт-отражатель 100 см

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