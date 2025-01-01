Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см

Артикул: FTR-954

Grifon TSB1-84 – комбинированный черно-белый зонт со съемной поверхностью.

Благодаря этому может эффективно работать на отражение, а при снятой внешней поверхности – на просвет. Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.

