images
Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см

Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см

Grifon
Артикул: FTR-954

Grifon TSB1-84 – комбинированный черно-белый зонт со съемной поверхностью.

Благодаря этому может эффективно работать на отражение, а при снятой внешней поверхности – на просвет. Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.

Описание

Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Арт. FTR-953
Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.

920 ₽
В корзину
Grifon 2B1530-02/13 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Арт. NVF-1122
Grifon 2B1530-02/13 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.

 

2 440 ₽
В корзину
Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см
Арт. NVF-1678
Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.

В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.

1 970 ₽
В корзину
Avenger 003 стойка для оборудования
Арт. OLE-0614
Avenger 003 стойка для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Компактная студийная стойка Avenger 003 изготовлена из металла.

Предназначена для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).

6 690 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Арт. FTR-276
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн

Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.

Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.

-13.33 %450 ₽
390 ₽
В корзину

Видео

FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера