Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon TSB1-84 – комбинированный черно-белый зонт со съемной поверхностью.
Благодаря этому может эффективно работать на отражение, а при снятой внешней поверхности – на просвет. Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
Компактная студийная стойка Avenger 003 изготовлена из металла.
Предназначена для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).
Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.
Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen