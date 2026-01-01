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Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см
Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см
Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см
Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см
Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см

Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см

Godox
Артикул: DAN-5731

Фотозонт просветный Godox UB-L2, диаметр - 185 см.

Зонт на просвет, изготовлен из высококачественного материала. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Имеет 16 спиц выполненных из стекловолокна. Диаметр - 185 см. Комплектуется чехлом.

Описание

Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см

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