Godox UB-L2 фотозонт просветный 185см

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотозонт просветный Godox UB-L2, диаметр - 185 см.
Зонт на просвет, изготовлен из высококачественного материала. Позволяет получить мягкий
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
FST 220430BW фон виниловый черный/белый матовый 2.20x4.30 м.
Двусторонний виниловый черный/белый фон. Отлично подходит для съемок в «высоком» и «низком» ключе. Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе. Оснащен люверсами для крепления, а так же есть карман для установки на систему крепления типа «ворота». Поставляется в свернутом в рулон виде. Упакован в тубус для переноски и хранения.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2201 White 01, размер - 2,1x11 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Настольный штатив Godox MT01 для оборудования с максимальным весом 2,5 кг.
Штатив предназначен для установки небольших фото- и видеокамер, видеосвета или вспышек при помощи стандартного крепления 1/4". Имеет пять степеней выдвижения ног.
Фон бумажный Raylab 043 Fawn фон бумажный 2.72x11 м телячий.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.