QZSD Q880 - штатив с видеоголовой.
Трехсекционный штатив с гидравлической видеоголовой Q90, рабочая высота - 156 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку. Материал - алюминиевый сплав.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 220430BW фон виниловый черный/белый матовый 2.20x4.30 м.
Двусторонний виниловый черный/белый фон. Отлично подходит для съемок в «высоком» и «низком» ключе. Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе. Оснащен люверсами для крепления, а так же есть карман для установки на систему крепления типа «ворота». Поставляется в свернутом в рулон виде. Упакован в тубус для переноски и хранения.
Характеристики:
Raylab B2830B система установки фона.
Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Максимальная высота 2,8м. Длина перекладины в сборе - 3м.
Wansen
Работай с цветом без бликов