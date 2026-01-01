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FST UTB-90 фотозонт
FST UTB-90 фотозонт

FST UTB-90 фотозонт

FST
Артикул: DAN-8261

FST UTB-90 - фотозонт 90 см с просветным куполом и внутренней черной отсекающей поверхностью для регулирования направленности светового потока. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта.


Описание

FST UTB-90 фотозонт

Комплектация

  • Зонт на просвет - 1 шт
  • Чехол - 1 шт

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