FST URS-90 фотозонт

FST
Артикул: OLE-2173

Серебристый зонт на отражение с рассеивателем диаметром 90 см. Чехол для хранения и переноски в комплекте.

FST UTB-90 фотозонт
FST UTB-90 фотозонт
Арт. DAN-8261
FST UTB-90 фотозонт
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST UTB-90 - фотозонт 90 см с просветным куполом и внутренней черной отсекающей поверхностью для регулирования направленности светового потока. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта.


1 900 ₽
