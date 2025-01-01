FST URS-90 фотозонт

Арт. DAN-8261

FST UTB-90 - фотозонт 90 см с просветным куполом и внутренней черной отсекающей поверхностью для регулирования направленности светового потока. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта.



