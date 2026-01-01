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Fotokvant U-180S зонт серебряный на отражение 180 см
Fotokvant U-180S зонт серебряный на отражение 180 см
Fotokvant U-180S зонт серебряный на отражение 180 см

Fotokvant U-180S зонт серебряный на отражение 180 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9212

Fotokvant U-180S - зонт-отражатель, серебряный.

Предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола - 180 см. Вес - 1,2 кг.

Описание

Fotokvant U-180S зонт серебряный на отражение 180 см

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