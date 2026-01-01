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Elinchrom (26352) зонт глубокий 105 см серебро отражающий

Elinchrom (26352) зонт глубокий 105 см серебро отражающий

Elinchrom
Артикул: DAN-1160

Elinchrom (26352) - глубокий зонт, отражающий, диаметром - 105 см.

Зонт имеет 16 спиц изготовленных из легкого и прочного фибергласса, которые поддерживают идеальную круглую форму. Предназначен для получения направленного света. Цвет - серебро.

Описание

Зонт-отражательпредназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Позволяет получить мягкий рассеянный свет.

Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

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