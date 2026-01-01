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Visico SB-035 октобокс диаметром 80 см с сотами

Visico SB-035 октобокс диаметром 80 см с сотами

Visico
Артикул: NVF-1596

Жаропрочный октобокс диаметром 80 см серии SB. Отличается легкой и надежной конструкцией. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.

Байонет Bowens. Дополнительно комплектуется алюминиевым поворотным быстросъемным адаптерным кольцом BW-A.

Описание

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.

Комплектация

  • Visico SB-035.
  • Адаптерное кольцо BW-A.
  • Сумка для хранения и транспортировки.

 

 

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