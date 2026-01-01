Visico SB-030 софтбокс 80x120 см

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). Размер экрана софтбокса 80x120 см. Не имеет возможности крепления сот.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.