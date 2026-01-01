Falcon Eyes SBQ-75150 BW софтбокс для галогенный осветителей с сотами

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Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SBQ-75150 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Размер освещающей поверхности данной модели 75x150 см. Закрытая конструкция Falcon Eyes SBQ-40180 BW позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм. Байонет Bowens.
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