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Smartum Grid Octabox октобокс 120 см
Smartum Grid Octabox октобокс 120 см
Smartum Grid Octabox октобокс 120 см

Smartum Grid Octabox октобокс 120 см

Smartum
Артикул: NVF-7290

Smartum Grid Octabox – софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Байонет Bowens. Модель изготовлена из жаропрочной ткани. Комплектуется сотами. Размер, см – 120. 

Описание

Софтбокс Smartum Grid используется для установки на студийные вспышки с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала. Комплектуется сотовой насадкой.

Комплектация

  • Сотовая насадка.

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