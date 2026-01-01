Smartum Grid Octabox октобокс 120 см

Софтбокс Smartum Grid используется для установки на студийные вспышки с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала. Комплектуется сотовой насадкой.
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие.
Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).