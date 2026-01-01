Raylab SPG35140 стрипбокс с сотами

Описание

Raylab SPG35140 софтбокс — это световой модификатор размером 35х140 см для установки на студийные осветительные приборы с байонетом Bowens. Данный стрипбокс используют для ростовой съемки, создания градиентной подсветки на фоне, и в предметной съемке для получения яркого длинного блика и там, где нужно получить направленный узкий свет, например для подсветки волос и плеч сверху.

Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Состоит данное устройство из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя с UV покрытием, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), сотовой насадки и металлических спиц.

Спицы имеют наконечники во избежании повреждения тканевых спицедержателей софтбокса и облегчают сборку конструкции. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.



Характеристики: