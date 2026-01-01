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Raylab RL-SQ95 быстроскладной октобокс 95 см
Raylab RL-SQ95 быстроскладной октобокс 95 см
Raylab RL-SQ95 быстроскладной октобокс 95 см

Raylab RL-SQ95 быстроскладной октобокс 95 см

Raylab
Артикул: DAN-7705

Raylab RL-SQ95 быстроскладной октобокс 95 см. 

Быстроскладной восьмиугольный софтбокс (октобокс) Ø95 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Октобокс разбирается и складывается за пару минут и подходит для использования в пленэрных фото- и видеосъемках. Рассчитан на длительную эксплуатацию, благодаря упругим стальным спицам и литому алюминиевому хвостовику со сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. 

Описание

Используется с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света. Купол-рефлектор октобокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью. В комплект октобокса входят тканевые рассеиватели «на липучках» — внутренний и внешний диффузоры.

Диффузоры сделаны из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к лентам на спицах, а внешний на «„липучке“» — по периметру купола «вглубь» октобокса.

При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно). Октобокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Октобокс упаковывается в чехол, входящий в комплект.

Характеристики:

  • Тип - быстроскладной
  • Размер/ диаметр, см - 95
  • Байонет - Bowens
  • Количество спиц/дуг - 8
  • Внутренний рефлектор - в комплекте
  • Внешний рефлектор - в комплекте
  • Вес без упаковки - 1.59 кг
  • Вес в упаковке, кг - 2 кг
  • Размер в упаковке- 80х10х10 см


Комплектация

Комплектация - 2 рефлектора \ октобокс \ чехол

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