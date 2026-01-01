Raylab RL-SQ95 быстроскладной октобокс 95 см. 

Описание

Используется с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света. Купол-рефлектор октобокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью. В комплект октобокса входят тканевые рассеиватели «на липучках» — внутренний и внешний диффузоры.

Диффузоры сделаны из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к лентам на спицах, а внешний на «„липучке“» — по периметру купола «вглубь» октобокса.

При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно). Октобокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Октобокс упаковывается в чехол, входящий в комплект.

Характеристики:

Тип - быстроскладной



Размер/ диаметр, см - 95



Байонет - Bowens



Количество спиц/дуг - 8



Внутренний рефлектор - в комплекте



Внешний рефлектор - в комплекте



Вес без упаковки - 1.59 кг



Вес в упаковке, кг - 2 кг



Размер в упаковке- 80х10х10 см



