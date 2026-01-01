Profoto RFi (254705) Softbox софтбокс без адаптера 120x180 см

Арт. NVF-5535

Kupo 20 C Stand Kits CS20MK – стойка для осветительного оборудования. Такой тип световых стоек, называемых C-Stand (от Century Stand) стал самым распространенным на съемочных площадках всего мира. Их используют и в кино, и в видео, и в фотографии. Они заслужили такую любовь неспроста, на их прочность и надежность можно положиться.