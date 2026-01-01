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Profoto RFi (254705) Softbox софтбокс без адаптера 120x180 см

Profoto RFi (254705) Softbox софтбокс без адаптера 120x180 см

Profoto
Артикул: NVF-2668

Profoto RFi (254705) Softbox – большой софтбокс. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.

Описание

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso. 

Характеристики:

  • возможность использовать в качестве рефлектора – есть
  • коннектор – приобретается отдельно
  • размеры, см – 120x180x80,5
  • вес, кг – 3,9

Рекомендованные кольца для софтбокса:

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/

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